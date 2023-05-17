Смоленскэнерго проведет техобслуживание около 60 тысяч светильников

Фото: пресс-служба Смоленскэнерго.

В 2023 году специалисты филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» в рамках 154 договоров с муниципальными образованиями Смоленской области проведут техническое обслуживание сетей наружного освещения.

На обслуживании в филиале в ушедшем году находились 58934 светильника во всех районах области. Работы выполняются в рамках предоставления дополнительной услуги «Организация систем наружного освещения». По отдельным заявкам осуществляется установка дополнительных светильников и строительство сетей наружного освещения. Для выполнения работ применяется современные технические средства, работы ведутся квалифицированными специалистами с соблюдением требуемых сроков.

Все чаще на улицах населенных пунктов области устанавливают светодиодные светильники, которые существенно экономят электроэнергию, устойчивы к низким температурам, не перегреваются, равномерно освещают проезжие части дорог и улицы, а также не требуют дорогостоящей утилизации по окончании эксплуатации.

В 1 квартале текущего года выполнены работы по оборудованию уличного освещения на 2-х улицах Гусинского сельского поселения Краснинского района, организовано уличное освещение улицы Смоленский большак в г. Ельня (смонтирован 21 светодиодный светильник). В апреле завершены работы по замене 82 светильников на улице Энгельса, Шахтерская и Строителей в г. Сафоново. К 1 сентября планируется выполнить работы по установке 22 светильников наружного освещения на придомовых территориях улиц Юбилейная, Московская и Ленина в г. Вязьма.

Энергетики напоминают, что организация благоустройства населенных пунктов, включая освещение улиц, относится к компетенции органов местного самоуправления. Специалисты выполняют работы по обслуживанию уличного освещения в соответствии с заявками и в рамках заключенных договоров с органами местного самоуправления. Независимо от того, является ли филиал подрядной организацией по обслуживанию наружного освещения в конкретном населенном пункте или нет, заявку на ремонт светильников жителям необходимо подавать в администрацию.

«В зоне обслуживания филиала в настоящее время находится 93% светильников региона. Совместно с представителями муниципальных органов власти мы продолжаем совершенствовать систему уличного освещения населенных пунктов региона, разрабатывать совместные мероприятия по замене светильников на более совершенные, отвечающие самым высоким требованиям», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор филиал Андрей Сорокин.