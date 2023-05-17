В Смоленске открыли «горячую линию» по профилактике клещевого энцефалита. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Специалисты управления Роспотребнадзора по Смоленской области будут информировать смолян по вопросу клещевого энцефалита до 26 мая. Как сообщалось ранее, число присасывания клещей к смолянам выросло на 91,1% в сравнении с весной 2022 года.

Консультацию о том, как защититься от насекомых, куда обращаться, а также об основных признаках клещевого вирусного энцефалита, и где сделать прививку от него, можно получить по телефону «горячей линии» (4812) 30-47-98 с 10-00 до 16-00, а также круглосуточно по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

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