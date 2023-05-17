В Смоленске планируют закупить новые автобусы для «Автоколонны». Фото: пресс-служба администрации города.

17 мая ЦУР совместно с администрацией региона проводит прямой эфир по теме «Ремонт дорог в 2023 году». В числе прочих вопросов, в ходе эфира начальник департамента Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Сулимов сообщил о планах приобретения нового подвижного состава для «Автоколонны».

Прокомментировав ситуацию с городским общественным транспортом, он отметил, что на сегодняшний день износ парка «Автоколонны 1308» составляет фактически 100%.

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