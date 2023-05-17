В Гагарине мужчина предстанет перед судом за покушение на убийство. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гагаринская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство. Инцидент произошёл в марте, когда он и его знакомый вместе выпивали в селе Пречистое.

В ходе возникшей ссоры обвиняемый несколько раз ударил оппонента топором по голове, шее и рукам. Потерпевший потерял сознание. Посчитав, что знакомый от полученных травм скончался, мужчина прекратил избиение и скрылся с места происшествия, сообщили в региональном СУ СК. Пострадавшего обнаружили местные жители и вызвали скорую.

По информации пресс-службы прокуратуры, уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд для рассмотрения по существу.

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