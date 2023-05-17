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НовостиОбщество17 мая 2023 13:26

Для уборки Смоленска закупят дополнительную спецтехнику

В настоящее время работы ведутся в усиленном режиме
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Для уборки Смоленска закупят дополнительную спецтехнику. Фото: Алёна Лавушкина.

Для уборки Смоленска закупят дополнительную спецтехнику. Фото: Алёна Лавушкина.

В ходе прямого эфира ЦУР на тему «Ремонт дорог в 2023 году» начальник департамента Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Сулимов сообщил, что для уборки Смоленска в ближайшее время закупят дополнительную технику – пылесосы и тракторы.

По его словам, на сегодняшний день сформирована бригада, которая занимается ежедневной уборкой остановочных павильонов. В усиленном режиме работы ведутся в Заднепровском и Промышленном районах. Несмотря на это, на их содержание поступают многочисленные жалобы горожан.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске планируют закупить новые автобусы для «Автоколонны». Износ подвижного состава предприятия составляет фактически 100%.