Новые спортивные объекты появятся в Смоленской области. Фото: пресс-служба администрации региона.

В рамках проекта «Спорт – норма жизни» в Смоленской области появятся новые спортивные объекты. Об этом сообщают в пресс-службе администрации региона.

Так, в 2023 году продолжается возведение физкультурно-оздоровительного комплекса в Сычевке с универсальным спортивным залом 17х18 м для занятий настольным теннисом, игровыми видами спорта, гимнастикой, единоборствами. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 65%.

Кроме этого, для пяти спортивных школ олимпийского резерва закупят современное спортивное оборудование и инвентарь (копья, мячи, коньки, клюшки и пр.). Среди них – три муниципальные школы города Смоленска, областная школа имени Ф.Т. Михеенко и «Юность России».

В ближайшее время планируется поставить спортивно-технологическое оборудование для создания в поселках Красный, Кардымово и деревне Юшино спортплощадки, где предусматривается тестирование всех желающих в соответствии с Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне».

В течении года по программе оказывается поддержка спортивных организаций, готовящих резерв для сборных команд. Для государственных спортивных учреждений приобретаются спортивное оборудование, форма и экипировка, обеспечиваются участие смоленских спортсменов в выездных спортивных мероприятиях и тренировочных сборах.

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