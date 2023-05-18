Кратковременные дожди ожидаются в Смоленской области 18 мая

Кратковременные дожди пройдут в Смоленской области 18 мая. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В четверг, 18 мая, в Смоленской области местами пройдут кратковременные дожди. По прогнозам смоленского ЦГМС, в регионе будет облачно с прояснениями.

Температура воздуха по области: +17°C…+22°C, местами до +25°C.

В Смоленске: +20°C…+22°C.

Атмосферное давление 743 мм рт. столба, будет слабо расти.

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