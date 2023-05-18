Экс-главу района в Смоленской области отправили в колонию. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Суд признал виновным бывшего главу Гагаринского района Романа Журавлева в четырех эпизодах превышения должностных полномочий. Его приговорили к лишению свободы сроком на 2 года 7 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

По информации пресс-службы СУ СКР по Смоленской области, экс-глава в 2017-2018 годах под угрозой увольнения дал указание подчиненным обеспечить победу в конкурсе компании "Алгоритм" на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию блока механической очистки, капитальный ремонт городских очистных сооружениях в Гагарине. Причиненный ущерб оценивается в 250 тысяч рублей. В 2018-2019 годах он также под угрозой увольнения поручил подчиненной допустить к торгам на выполнение работ по благоустройству парка им. Солнцева только компанию "Спецпроект-регион".

Помимо этого, ряд уголовных дел был возбужден по жалобам граждан, проживающих в нескольких аварийных домах в Гагарине - №2 по улице Советской Набережной и №93 по улице Гжатской. Предварительно установлено, что с января 2017 по декабрь 2020 года представители администрации и пенсионного фонда принимали решения о направлении средств материнского капитала граждан на приобретение жилых помещений в доме №2 по улице Советской Набережной, находящихся в аварийном состоянии. Управляющая компания с января 2018 по май 2021 года не провела качественный ремонт этих жилых домов, что привело к ухудшению их состояния. По всем указанным фактам в отношении бывшего главы муниципалитета возбуждено несколько уголовных дел.

Ранее «КП» писала, что в Гагарине мужчина предстанет перед судом за покушение на убийство. Подозреваемый избил знакомого топором.