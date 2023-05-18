В центре Смоленска закроют движение транспорта из-за спортивного мероприятия. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

20 мая в Смоленске пройдёт легкоатлетическое мероприятие «Зелёный Марафон». В связи с этим с 22.00 19 мая до 6.00 20 мая будет ограничено движение транспорта по улицам Коммунистической (от улицы Октябрьской Революции до улицы Глинки), Глинки (от улицы Коммунистической до улицы Коненкова), Коненкова (от улицы Глинки до улицы Пржевальского), Пржевальского (между домами 3 и 5 (парковка драматического театра), Кирилла и Мефодия, Карла Маркса, Ленина (от улицы Кирилла и Мефодия до площади Ленина), Октябрьской Революции (от улицы Пржевальского до улицы Дзержинского).

Также по информации пресс-службы мэрии, с 6.00 до 13.00 20 мая движение транспорта по улицам Коммунистической (от улицы Октябрьской Революции до улицы Глинки), Глинки (от улицы Коммунистической до улицы Коненкова), Коненкова (от улицы Глинки до улицы Пржевальского), Кирилла и Мефодия, Карла Маркса, Ленина (от улицы Кирилла и Мефодия до площади Ленина), Октябрьской Революции (от улицы Пржевальского до улицы Дзержинского) будет прекращено.

На время проведения марафона движение автобусов на маршруте № 21н организуют по улице Большая Советская (в прямом и обратном направлениях).

Ранее «КП» писала, что новые спортивные объекты появятся в Смоленской области. В регионе продолжается реализация федерального проекта «Спорт – норма жизни».