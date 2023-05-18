В Смоленской области началось благоустройство по проекту «Единой России» «Городская среда»

Фото: smolensk.er.ru.

Завозят бордюрный камень, срезают асфальт, разравнивают участки – на Смоленщине стартовали работы во дворах и общественных пространствах. В этом году в «Городскую среду» попали 39 скверов. Например, в Починке продолжают благоустраивать Парк Гастелло. Секретарь местного отделения «Единой России», депутат облдумы Андрей Моргунов рассказал, что там планируют обустроить молодежную зону. Также в 2023-м современнее станет площадь имени А.Т. Твардовского.

Уже вышли бригады на объекты в Ярцеве – комфортнее для горожан сделают сквер около дома №9 по улице Гагарина и еще пять дворов. За тем, как продвигается ремонт следит секретарь местного отделения партии, депутат облдумы Ольга Васильева.

«Вместе с активистами партии мы давно приглядываем за этим сквером, проводим здесь субботники. Теперь это место станет еще лучше, надеюсь, что ярцевчане будут с удовольствием проводить здесь время», - рассказала она.

В Сафонове продолжают преображать парк на улице Мира – в этом году в порядок приведут берег озера. Уже во всю идут работы в парке «Светлое настоящее» - подготовили основу для пешеходных дорожек, установили металлические конструкции и освещение. Попали в «Городскую среду» и четыре двора.

В Рославле проект «Единой России» сделает комфортнее и современнее зону около моста на Бурцеву гору. Во время ремонта реконструируют и изюминку сквера – фонтан.

В Хиславичах – завершающий этап многолетнего процесса. Здесь полностью реконструировали Сквер Памяти, куда жители приходят в важные даты, возлагают цветы.

В областном центре в рамках «Городской среды» продолжат преображать Массовое поле в Лопатинском саду, также в проект попали Солдатское озеро в Заднепровье и бульвар на Рыленкова. Также в Смоленске отремонтируют пять дворов.

Всего за год в регионе благоустроят 54 придомовых территории. В Велиже это семь многоквартирных домов: переулок Красноармейский, 1; улица Энгельса, 164а, 9а, 2а, 5а; улица 8 Марта, 5а, 5б.

Фото: smolensk.er.ru.

В Демидове ровный асфальт, лавочки и урны появятся около домов №166 на улице Гуреевская №14а и 20 на улице Хренова.

Напомним, создание комфортных условий и развитие инфраструктуры в рамках «Городской среды» - отдельное положение Народной программы «Единой России». Проект реализуется с 2017 году общими усилиями Минстроя и партии «Единая Россия» и является частью нацпроекта «Жилье и городская среда».