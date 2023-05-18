Выдача ипотеки на загородную недвижимость выросла на 40%. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

С начала 2023 года более 2,5 тысячи клиентов оформили в ВТБ жилищные кредиты на загородную недвижимость. Общий объем сделок составил свыше 16,5 млрд рублей, что почти на 40% превышает показатель за аналогичный период 2022 года.

Регионами-лидерами по объему выданных средств в сегменте загородной недвижимости являются Москва и область (почти 4,6 млрд рублей с начала года), Республика Татарстан (более 940 млн) и Краснодарский край (около 720 млн). Средний чек в мае составляет около 6,5 млн рублей, тогда как в январе - порядка 7 млн рублей. Таким образом, с начала года показатель сократился на 8%.

"В последние несколько лет индивидуальные дома – один из наиболее быстро растущих сегментов на рынке недвижимости. В 2023 году этот тренд продолжается, что оказывает влияние на динамику жилищного кредитования. По нашим прогнозам, к концу года объем рынка ипотеки на частное строительство увеличится почти на треть, до 180 млрд рублей. Учитывая растущий спрос, мы сфокусировались на развитии кредитования в сегменте ИЖС", - прокомментировал заместитель начальника управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Вадим Пахаленко.

По итогам четырех месяцев 2023 года порядка 63,3 тыс. клиентов получили в банке ипотеку объемом 321 млрд рублей. Около трети в структуре продаж января-апреля заняли Москва и область (примерно 112 млрд рублей). На втором месте - Санкт-Петербург с Ленинградской областью (около 29 млрд рублей). В топ-5 регионов также вошли Краснодарский край (26,4 млрд), Республика Татарстан (13,7 млрд) и Новосибирская область (10,4 млрд).