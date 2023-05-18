Сезонный покос травы продолжается в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

Специалисты «Зеленстроя» проводят сезонный покос травы на общественных территориях во всех районах города.

Ежедневно в косьбе задействованы бригады из 5-7 человек, которые за день обкашивают от одного до четырёх объектов в зависимости от их площади. Как сообщают в пресс-судьбе мэрии, в работах используются триммеры и газонокосилки.

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