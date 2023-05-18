Ветеран ВОВ из Вязьмы Иван Соколов скончался на 102-м году жизни. Фото: пресс-служба СУ СКР по Смоленской области.

На 102 году умер ветеран Великой Отечественной войны, уроженец Смоленской области Иван Соколов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Иван Васильевич родился 7 августа 1921 года в деревне Лебедево Юшковского сельсовета Вяземского района Смоленской области. Военную службу начал в октябре 1940 года рядовым в полковой школе связи в Выборге.

В 1941-1945 годах смолянин участвовал в боях на Первом и Четвертом Украинских, а также Первом Прибалтийском и Ленинградском фронтах, почти 900 дней защищал блокадный Ленинград.

Был удостоен медали «За боевые заслуги» за то, что в марте 1943 года во время боёв в районе населённого пункта Красный Бор Ленинградской области сумел организовать бесперебойную радиосвязь с подразделениями.

Также ветеран был награждён орденами «Боевого Красного Знамени», «Красной звезды», «Отечественной войны» I и II степеней, двумя медалями «За боевые заслуги», а также «За оборону Ленинграда», многочисленными юбилейными и памятными медалями и знаками.

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