На ремонт Духовщинской больницы дополнительно выделят 3 миллиона рублей. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

В ходе рабочей поездки в Духовщинской район врио губернатора Василий Анохин проверил техническое состояние и оснащение районной участковой больницы. На ремонт хирургического корпуса учреждения дополнительно выделят 3 миллиона рублей. Как сообщил глава региона на своей странице в социальной сети, в планах на 2024 год – полностью обновить терапевтический корпус.

Чтобы решить проблему кадрового дефицита, в это и другие учреждения муниципалитетов планируется командировать узкопрофильных специалистов из Смоленска. Рассчитывается, что за работу в районах области они будут получать доплату и жильё.

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