В Смоленске ещё шесть семей смогут сменить прописку

Фото: Смоленский городской Совет.

На очередной сессии депутаты Смоленского городского Совета рассмотрят проекты решений, подготовленные в целях переселения смолян из аварийного жилищного фонда.

Входящие в состав комиссии по законности, регламенту и этике депутаты 18 мая изучили шесть новых пакетов документов.

Фото: Смоленский городской Совет.

После поддержки данных проектов решений на сессии, как уточнил председатель городского Совета Анатолий Овсянкин, будет обеспечено расселение ещё более 230 «квадратов» в четырёх аварийных домах Смоленска, расположенных на улицах Загорной, 1-й Северной, 2-й Восточной и в 1-м Зелёном переулке. Взамен смолянам предлагается предоставить жильё в новостройках – на улице Попова и в микрорайоне Королёвка. Квартиры под эти цели были специально приобретены за счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного и местного бюджетов.

«В настоящее время эти квартиры являются собственностью города. А после принятия соответствующих решений на сессии горсовета и заключения договоров мены жилых помещений станут принадлежать смолянам, проживавшим до этого в аварийном жилищном фонде», - пояснил Анатолий Овсянкин.