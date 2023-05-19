Вице-губернатор Смоленской области Александр Царев ушёл в отставку. Фото: пресс-служба администрации региона.

Заместитель губернатора Смоленской области и начальник департамента по сельскому хозяйству и продовольствию Александр Царев покинул пост в администрации региона.

Соответствующее постановление 19 мая подписал врио губернатора Василий Анохин.

Александр Царев координировал вопросы агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения; охраны, контроля и регулирования использования лесного хозяйства, защиты и воспроизводства лесов; охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания, а также водных биологических ресурсов; ветеринарии.

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