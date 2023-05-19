В Смоленске суд на 3 месяца продлил содержание под стражей Владимира Бурдули. Фото: пресс-служба прокуратуры Смоленской области.

Прокуратура Смоленской области поддержала ходатайство о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Бурдули, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, депутат горсовета совместно с другими фигурантами уголовного дела совершил хищение из бюджета Территориального фонда ОМС Смоленской области почти 7 млн рублей.

С учётом позиции прокурора Ленинский суд продлил срок заключения Владимира Бурдули на три месяца, то есть до 22 августа 2023 года.

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