Смоленск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 мая 2023 8:50

В Смоленске суд на 3 месяца продлил содержание под стражей Владимира Бурдули

Прокуратура поддержала ходатайство следствия
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске суд на 3 месяца продлил содержание под стражей Владимира Бурдули. Фото: пресс-служба прокуратуры Смоленской области.

В Смоленске суд на 3 месяца продлил содержание под стражей Владимира Бурдули. Фото: пресс-служба прокуратуры Смоленской области.

Прокуратура Смоленской области поддержала ходатайство о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Бурдули, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, депутат горсовета совместно с другими фигурантами уголовного дела совершил хищение из бюджета Территориального фонда ОМС Смоленской области почти 7 млн рублей.

С учётом позиции прокурора Ленинский суд продлил срок заключения Владимира Бурдули на три месяца, то есть до 22 августа 2023 года.

Читай также:

Вице-губернатор Смоленской области Александр Царев ушёл в отставку. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Василий Анохин.