Подготовка ЖКХ к осенне-зимнему периоду стартовала в Смоленске. Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсети.

В Смоленске началась подготовка ЖКХ к работе в осенне-зимний период. Как сообщил глава города Андрей Борисов на своей странице в соцсети, соответствующее постановление уже подписано.

Профильные предприятия выполняют целый комплекс мероприятий. В планах – ремонт, гидравлические испытания и техобслуживание магистральных и квартальных тепловых сетей, внутренних систем отопления, оборудования тепловых пунктов и котельных.

В срок до 1 сентября управляющим организациям необходимо устранить неисправности крыш и других конструктивных элементов жилых домов, внутренних систем тепло-, водо- и электроснабжения и установок с газовыми нагревателями.

Контролировать выполнение мероприятий и получать еженедельные отчеты будет специально созданная рабочая группа под руководством заместителя Главы города по городскому хозяйству.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске обновят канализацию на трёх улицах за счёт федеральных средств. Двум ресурсоснабжающим организациям региона одобрили льготные кредиты в размере 750 миллионов рублей.