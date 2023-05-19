Смоленскэнерго проведет ремонт линий 110 кВ в разных районах области

Фото: ПАО «Россети Центр».

Значимыми высоковольтными линиями, где в этом году запланированы работы, станет воздушная линия 110 кВ Голынки – Красный, которая является основным бесперебойным питающим центром, обеспечивающим электроснабжение порядка 11 тысяч жителей поселка Красный, а также питает завод по производству счетчиков электрических импульсов ООО «КАБО» и социально значимые объекты, включая дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Кроме того, ремонт будет проведен на воздушной линии 110 кВ Гагарин – Дровнино, которая обеспечивает не только электроснабжение объектов инфраструктуры и организаций г. Гагарина, но и является транзитной линией с московской энергосистемой.

Ремонт двух линий 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Сафоново с отпайками на подстанцию Технопарк (I и II цепь) позволит повысить надежность электроснабжения старейшей тепловой электростанции области, расположенной в посёлке Верхнеднепровский Дорогобужского района и новой подстанции 110/10 кВ Технопарк, которая в скором времени будет обеспечивать электроснабжение резидентов индустриального парка «Сафоново».

В Сафоновском районе запланирован ремонт линии 110 кВ Сафоново – Издешково-тяговая, от которой запитана тяговая подстанция железной дороги и сопутствующая инфраструктура района.

Ремонт воздушной линии 110 кВ Восток – Новодугино обеспечит улучшение качества электроснабжения транзита 110 кВ Восток – Дровнино, по которому запитаны несколько подстанций филиала, включая подстанции Новодугино, Сычевка, Субботники.

«Выполненные работы повысят надежность сетевой инфраструктуры Смоленской области, уменьшат количество технологических нарушений для бесперебойного снабжения электроэнергией потребителей. Всего на мероприятия программы технического обслуживания и ремонта 2023 года филиал направит порядка 550 миллионов рублей, – отметил заместитель генерального директора «Россети Центр» – директор филиала Андрей Сорокин.