ЦУР и администрация Смоленска проведут прямой эфир на тему уборки и обслуживания городских парков. Фото: пресс-служба администрации города.

24 мая в 10:00 ЦУР и Администрация города Смоленска проведут прямой эфир, посвященный уборке и обслуживанию городских парков и скверов, а также неразграниченных территорий. Также будет затронута тематика озеленения областного центра.

По информации мэрии, на вопросы смолян ответят заместитель главы Смоленска по городскому хозяйству Анна Пархоменко и директор МБУ "Зеленстрой" Виктория Майстренко.

Свои вопросы по указанной теме можно оставить заранее в комментариях под постом или задать их во время эфира.

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