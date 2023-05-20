В Смоленской области ввели карантин по бешенству животных. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Рославле ввели карантин по бешенству животных. Эпизоотический очаг обнаружили на на территории дома №117 улицы Пролетарской. Неблагополучными участками специалисты считают 1-й,2-й и 3-й Заводский переулки, 1-й Пролетарский и 2-й Пролетарский переулки (последний от дома №1 до 12), 9-й Пролетарский переулок, улицы Кооперативную, Пролетарскую от дома №86 до 133, заслонов, Энгельса от дома №1 до 14, Бауманов до пересечения с улицей Островского.

Специалисты отмечают, что местным жителям не рекомендуется подходить к бездомным или диким животным, а также советуют вакцинировать своих питомцев от бешенства.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске ввели карантин по высокопатогенному птичьему гриппу. Указ о введении карантина также подписал врио губернатора Смоленской области.