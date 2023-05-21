Традиционный фестиваль «Славянское братство» пройдёт в Смоленске 21 мая. Фото: официальная страница фестиваля ВКонтакте.

Традиционный Международный фестиваль фольклора, ремесел и семейного творчества «Славянское братство» пройдет 21 мая в музее-заповеднике «Гнездово». В программе фестиваля: концерт мастеров искусств из России и Беларуси, игры и мастер-классы для взрослых и детей и взрослых. Также, по информации организаторов, на территории будут работать ремесленная ярмарка и зона фастфуда.

Торжественное открытие состоится 21 мая в 12.00. Вход на территорию музея-заповедника свободный.

Читай также:

Василий Анохин проведёт встречу с жителями Ельнинского района. Приглашаются все желающие.