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НовостиОбщество22 мая 2023 5:05

Выставка бездомных животных «Возьми друга домой» пройдёт в Смоленске 27 мая

Место проведение акции традиционное – площадка возле «Современника»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Выставка бездомных животных «Возьми друга домой» пройдёт в Смоленске 27 мая.

Выставка бездомных животных «Возьми друга домой» пройдёт в Смоленске 27 мая.

Фото: Павел Ковальский

Жителей Смоленска приглашают на выставку-раздачу бездомных животных «Возьми друга домой». Мероприятие пройдёт в субботу, 27 мая.

По информации ГУ ветеринарии Смоленской области, выбрать питомца можно будет с 12:00 до 14:00. Место проведения акции – площадка напротив кинотеатра «Современник».

В ведомстве подчеркивают, что все кошки и собаки, которые будут представлены на выставке, здоровы, привиты и готовы к переезду в новый дом.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области ввели карантин по бешенству животных. Соответствующий указ подписал врио губернатора Василий Анохин.