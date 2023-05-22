Небольшой дождь с грозой ожидается в Смоленской области 22 мая.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
В понедельник, 22 мая, в Смоленской области местами пройдёт небольшой кратковременный дождь. Согласно прогнозам синоптиков, на территории региона возможна гроза.
Температура воздуха по области: +17°C…+22°C.
В Смоленске: +18°C…+20°C.
Атмосферное давление 748 мм рт. столба, будет слабо падать.
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