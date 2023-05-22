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НовостиОбщество22 мая 2023 7:05

Смоленская область присоединилась к Неделе профилактики заболеваний эндокринной системы

Смоленская область присоединилась к Неделе профилактики заболеваний эндокринной системы
Источник:kp.ru
Смоленская область присоединилась к Неделе профилактики заболеваний эндокринной системы.

Смоленская область присоединилась к Неделе профилактики заболеваний эндокринной системы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В последние годы наблюдается значимый рост болезней эндокринной системы, сообщает Центр общественного здоровья и медицинской профилактики.

Снижение функции щитовидной железы развивается у 2% людей и 8% лиц старше 60 лет, узловые образования выявляются современными методами практически у 30% взрослых людей, зоб – увеличение размера щитовидной железы в регионах йодного дефицита, к которым, к сожалению, относится в той или иной мере почти вся Россия, встречается у 10-30% населения.

На сегодняшний день подавляющее большинство заболеваний излечимо, а в части случаев – предотвратимо, отмечают медики, обращая внимание на своевременное обращение к врачу при появлении слабости, недомогания, бессонницы и раздражительности.