Смоленский «Зеленстрой» приобрёл новую газонокосилку. Фото: пресс-служба администрации города.

Муниципальное учреждение «Зеленстрой», отвечающее за содержание общественных территорий Смоленска, закупило новую газонокосилку. Официально оборудование пока проходит испытания, но, как отмечают в городской администрации, уже существенно облегчает труд сотрудников и сокращает время работ.

– Если раньше на обкашивание центральной аллеи и территории вокруг кургана в Реадовке уходило не менее одного рабочего дня, теперь на этот же объем работы сотрудникам отводится полдня, – рассказали в мэрии.

Помогает и комплексный подход к работе. Новая газонокосилка делает основные прокосы, старая, с шириной захвата 70см, скашивает оставшиеся узкие полосы. Ручные бензокосы осуществляют косьбу у бордюров. Параллельно идет сгребание травы и обрезка кустарника. Все это сразу же грузится в автомобиль и увозится.

Ранее «КП» писала, что ЦУР и администрация Смоленска проведут прямой эфир на тему уборки и обслуживания городских парков. Также будет затронута тематика озеленения областного центра.