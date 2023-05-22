Дымок и Чайка из Смоленской области вошли в состав первого кошачьего отряда МЧС России. Фото: пресс-служба ведомства.

Смоленские Дымок и Чайка вошли в состав первого кошачьего отряда МЧС России «Семёнычи», созданном в память о тюменском коте-пожарном Семёне, который умер в мае 2023 года. Он прожил в части три года – успел стать всеобщим любимцем и местной знаменитостью. Во время прогулки недалеко от места своей работы Семен попал под колеса машины. Теперь благодаря отряду память о нем останется на долгие годы.

Как рассказали в пресс-службе МЧС России, в команду также вошли четвероногие из частей Москвы, Курской, Архангельской, Вологодской областей и Республики Коми.

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