Врио губернатора Василий Анохин и глава Смоленска Андрей Борисов поздравили выпускников с последним звонком. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

В Смоленской области состоялись последние звонки для выпускников школ. В эти дни более 12 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов прощаются с учебным заведением. Временно исполняющий обязанности губернатора Смоленской области Василий Анохин принял участие в празднике в школе №29, поздравил выпускников со знаменательным событием и пожелал им успехов в будущем.

Фото: страница Андрея Борисова в соцсети.

– Дорогие ребята! Окончание школы — это важный рубеж, с которого наступает время принятия ответственных решений, выбора будущей профессии, определения дальнейшего жизненного пути. Рассчитываю, что он будет связан с родной Смоленской областью. Мы со своей стороны будем стараться создать все необходимые условия для вашей комфортной учебы и последующего трудоустройства. И уже делаем это, – написал врио губернатора на своей странице в социальной сети.

Глава города Смоленска Андрей Борисов также поздравил выпускников и выразил надежду на то, что они будут продолжать развиваться и добиваться успеха в жизни:

– Для прощающихся с родной школой 1 461 ребят этот день особенно торжественен и значим – позади годы упорной учебы, контрольные и сочинения, олимпиады и школьные праздники, впереди – экзамены, аттестат, поступление в высшие и средние учебные учреждения, взрослая, самостоятельная жизнь. Дорогие выпускники! Пусть последний школьный звонок на всю жизнь останется для каждого из вас ярким, незабываемым событием и предзнаменует достойный выбор дальнейшего жизненного пути! Успехов, благополучия, счастья!

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