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НовостиОбщество23 мая 2023 5:43

В Смоленске закроют движение транспорта по улице Верхне-Профинтерновской

В районе дома 9 пройдут работы по устройству наружных сетей водопровода
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске закроют движение транспорта по улице Верхне-Профинтерновской. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

В Смоленске закроют движение транспорта по улице Верхне-Профинтерновской. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

Во время проведения работ по устройству сетей водопровода в районе дома 9 по улице Верхне-

Профинтерновской будет прекращено движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Работы будут проходить 23 мая с 10.00 до 18.00.

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