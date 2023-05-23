Бойцы 144-й дивизии получат очередную партию гуманитарной помощи от смолян

Бойцы 144-й дивизии получат очередную партию гуманитарного груза от смолян. Фото: пресс-служба администрации города.

Городской совет ветеранов и ветеранские организации Смоленска отправили новую партию гуманитарного груза бойцам 144-й Ельнинской гвардейской ордена Суворова мотострелковой дивизии, выполняющим боевые задачи в зоне спецоперации.

В этот раз дивизии передали телевизоры и другие предметы, приобретенные на средства, собранные ветеранами всех трех районов областного центра, 46-ой воздушной армии, танковых и ракетных войск, членами Морского собрания, Смоленского отделения Союза городов-героев.

Есть и индивидуальные посылки. Ветеран Вооруженных Сил подполковник Петр Николаевич Тимощенков передал для дивизионного госпиталя 25 килограммов меда.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, материальная поддержка сопровождается моральной. В каждую посылку вложено письмо солдату, в котором выражается восхищение мужеству наших защитников и пожелание вернуться домой с победой.

Представитель дивизии тепло поблагодарила смоленских ветеранов за постоянно оказываемую помощь бойцам.

Ранее «КП» писала, что ветеран ВОВ из Вязьмы Иван Соколов скончался на 102-м году жизни. Смолянин почти 900 дней защищал блокадный Ленинград.