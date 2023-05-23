В «Лопатинском саду» Смоленска закрыли мост для проведения ремонта в парке. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Закрытие моста в центральном парке культуры и отдыха Смоленска «Лопатинский сад» связано с благоустройством Массового поля по программе "Комфортная городская среда".

Администрация парка приносит смолянам извинения за временные неудобства. Напомним, в прошлом году на общественной территории прошёл первый этап работ – там установили новые столбы освещения.

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