Новый сезон фестивалей «Арт-Маяковский» стартует в Смоленске 27 мая. Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсети.

Цикл фестивалей «Арт-Маяковский», уже ставших традиционными в Смоленске, стартует в ближайшую субботу – 27 мая. Об этом сообщил мэр Андрей Борисов на своей странице ВКонтакте, отметив, что благодаря преобразованиям на пешеходной улице Маяковского мероприятие проводится в более комфортных условиях для горожан. Напомним, в 2021 году по всему периметру улицы уложили новую тротуарную плитку, установили уличные светильники, лавочки и урны, изготовленные в едином стиле.

По словам главы города, в этот раз цикл фестивалей «Арт-Маяковский» начнут классические программы:

27 мая с 12:00 до 14:00 пройдет программа, посвященная 165-летию со дня рождения известнейшей меценатки, покровительницы искусств и просветительницы Марии Тенишевой. В программе – выступление Камерного оркестра, солистов Смоленской областной филармонии и фольклорного ансамбля Российской академии музыки им. Гнесиных.

3 июня также в 12:00 начнется программа, посвященная прославленному смоленскому композитору Михаилу Ивановичу Глинке. Исполнять бессмертные композиции нашего земляка будет Смоленский русский народный оркестр имени В.П. Дубровского и коллективы Смоленской филармонии.

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