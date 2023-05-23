«Горячая линия» по вопросам детского отдыха работает в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

До 2 июня специалисты Роспотребнадзора будут консультировать смолян и отвечать на все интересующие вопросы о качестве и безопасности предоставления услуг по детскому отдыху. Напомним, бронирование путёвок открылось 16 мая.

Консультации проходят:

понедельника по четверг - с 09.00 до 18.00, пятница - с 09.00 до 16.45:

- «горячая линия» – 8-800-100-90-50;

- отдел санитарного надзора – 8-4812-30-47-97 и 8-4812-30-47-94;

- консультационный центр ФБУЗ – 8-4812-64-60-26.

Круглосуточно: 8-800-555-49-43 - Единый консультационный центр Роспотребнадзора.

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