Ремонт дворовых территорий по программе «Комфортная городская среда» продолжается в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске полным ходом идёт ремонт дворовых территорий в рамках программы «Комфортная городская среда».

Один из объектов благоустройства – двор на улице Багратиона, 8/1. Как рассказали в мэрии, подрядная организация выполнила выборку грунта и провела геодезию. В поанах – выставление бордюра, к работе над которым рабочие уже приступили. После обновления покрытия на территории установят лавочки и урны.

Помимо благоустройства двора, в рамках проекта удалось совместить и капитальный ремонт дома, поэтому все работы осуществляются в комплексном подходе.

Ранее «КП» писала, что в «Лопатинском саду» Смоленска закрыли мост для проведения ремонта в парке. На Массовом поле стартовал второй этап благоустройства.