В Смоленске ограничат движение транспорта на время проведения Дня славянской письменности и культуры. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В связи с проведением Дня славянской письменности и культуры в Смоленске будет ограничено движение транспорта с 22.00 23 мая до 10.00 24 мая по улицам Большая Советская (от улицы Соболева до улицы Ленина), Козлова, Коненкова (от улицы Пржевальского до улицы Козлова), Пржевальского (от улицы Коненкова до улицы Бакунина), Кирилла и Мефодия, Карла Маркса, Ленина (от улицы Кирилла и Мефодия до площади Ленина) в городе Смоленске.

Помимо этого, по информации администрации города, ограничения будут действовать с 10.00 до 15.00 24 мая по улицам Большая Советская (от улицы Соболева до улицы Ленина), Козлова, Коненкова (от улицы Пржевальского до улицы Козлова), Пржевальского (от улицы Коненкова до улицы Бакунина), Кирилла и Мефодия, Карла Маркса, Ленина (от улицы Кирилла и Мефодия до площади Ленина) в городе Смоленске.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске закроют движение транспорта по улице Верхне-Профинтерновской. В районе дома 9 пройдут работы по устройству наружных сетей водопровода.