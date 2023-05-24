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НовостиПроисшествия24 мая 2023 5:09

В Смоленске водитель «Опеля» сбил курьера на велосипеде

ДТП случилось на проспекте Строителей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске водитель «Опеля» сбил курьера на велосипеде.

В Смоленске водитель «Опеля» сбил курьера на велосипеде.

Фото: Сергей ГАПОН

Авария с пострадавшим курьером произошла около 17:50 во вторник, 23 мая. По словам очевидцев, на месте работали сотрудники скорой помощи и полиции.

На кадрах с места происшествия видно, что автомобиль получил значительные технические повреждения – смят капот и разбито лобовое стекло. По информации пресс-службы регионального УГИБДД, 37-летний мужчина на велосипеде пересекал дорогу на запрещающий сигнал светофора, когда столкнулся с машиной «Опель Корса». Велосипедист получил незначительные травмы и отказался от госпитализации.

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