В Смоленске водитель «Опеля» сбил курьера на велосипеде. Фото: Сергей ГАПОН

Авария с пострадавшим курьером произошла около 17:50 во вторник, 23 мая. По словам очевидцев, на месте работали сотрудники скорой помощи и полиции.

На кадрах с места происшествия видно, что автомобиль получил значительные технические повреждения – смят капот и разбито лобовое стекло. По информации пресс-службы регионального УГИБДД, 37-летний мужчина на велосипеде пересекал дорогу на запрещающий сигнал светофора, когда столкнулся с машиной «Опель Корса». Велосипедист получил незначительные травмы и отказался от госпитализации.

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