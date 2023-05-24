Вице-губернатор Смоленской области Станислав Дзасохов переходит на работу в Правительство ДНР

Заместитель губернатора Смоленской области Станислав Дзасохов переходит на работу в правительство ДНР. Фото: пресс-служба администрации региона.

По приглашению врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина заместитель губернатора Смоленской области Станислав Дзасохов продолжит работу в Правительстве Республики. Об этом сообщили в администрации региона.

В качестве замгубернатора Станислав Дзасохов курировал вопросы молодежной политики, патриотического воспитания, физкультуры и спорта, занятости населения. Он неоднократно посещал новые территории, привозил бойцам гуманитарную помощь от смолян.

– Самое главное в нашей работе — быть преданным своему делу и стремиться к тому, чтобы сделать регион лучше. У Станислава Вячеславовича именно такой подход. Сейчас интересы государства требуют, чтобы он применил свои силы и умения на благо нового региона, которому требуется особая помощь. Я искренне желаю ему удачи и успехов на новом месте, – прокомментировал врио главы региона Василий Анохин.

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