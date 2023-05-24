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НовостиОбщество24 мая 2023 11:01

В Смоленске сформировали оргкомитет для подготовки к празднованию 1160-летия города

В него вошли молодежные, ветеранские и общественные организации, руководители предприятий и профильные чиновники
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске сформировали оргкомитет для подготовки к празднованию 1160-летия города.

В Смоленске сформировали оргкомитет для подготовки к празднованию 1160-летия города.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Для качественной подготовки празднования 1160-летия города Смоленска и 80-летия освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков в городе сформирован оргкомитет. В его состав вошли представители молодежных и волонтерских объединений, ветеранских и общественных организаций, руководители ряда предприятий, профильные чиновники.

Как сообщил врио губернатора Василий Анохин на своей странице в соцсети, первое заседание оргкомитета пройдёт на следующей неделе. Старт праздничным юбилейным мероприятиям будет дан 1 июня. Они будут проводиться на разных городских площадках еженедельно в течение лета.

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