В Смоленске сформировали оргкомитет для подготовки к празднованию 1160-летия города. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Для качественной подготовки празднования 1160-летия города Смоленска и 80-летия освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков в городе сформирован оргкомитет. В его состав вошли представители молодежных и волонтерских объединений, ветеранских и общественных организаций, руководители ряда предприятий, профильные чиновники.

Как сообщил врио губернатора Василий Анохин на своей странице в соцсети, первое заседание оргкомитета пройдёт на следующей неделе. Старт праздничным юбилейным мероприятиям будет дан 1 июня. Они будут проводиться на разных городских площадках еженедельно в течение лета.

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