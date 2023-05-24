В Смоленске наградили лауреатов городского конкурса «Учитель года-2023». Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске прошло награждение лауреатов муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года-2023». Победителем стал Павел Сивиков – учитель истории и обществознания в средней школе №12.

Как отметил глава города Андрей Борисов, 2023 год объявлен Годом педагога и наставника, однако но значимость этой профессии важна во все времена.

– Уважаемые педагоги! Хочу выразить искреннюю благодарность за ваш высокопрофессиональный труд и ответственное отношение к работе. Вы находите индивидуальный подход к каждому ребенку, помогаете ему раскрыть свой потенциал и достичь высоких результатов. Ваше умение находить общий язык с детьми, поддерживать их и помогать им развиваться – это настоящий талант. Большое спасибо за вашу работу! – написал градоначальник на своей странице ВКонтакте.

Благодарственные письма, грамоты, дипломы и подарки победителям вручила заместитель главы города по социальной сфере Ольга Гильденкова.

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