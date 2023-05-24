Василий Анохин поздравил смолян с Днём славянской письменности и культуры.

Врио губернатора Василий Анохин принял участие в торжествах, посвященных Дню славянской письменности и культуры. Этот праздник приурочен ко дню святых равноапостольных Кирилла и Мефодия – проповедников христианства, создателей славянской азбуки – «кириллицы», послужившей основой для создания многих языков.

– Главная цель Дня славянской письменности и культуры – в очередной раз напомнить всем нам об уважительном отношении к родному языку, нашей богатейшей культуре и тем добрым традициям, которые были завещаны предками. Поздравляю всех с праздником и желаю крепкого здоровья, мира, единства и успехов во всех благих делах!

Ранее «КП» писала, что в Смоленске наградили лауреатов городского конкурса «Учитель года-2023». Победителем стал Павел Сивиков – учитель истории и обществознания в средней школе №12.