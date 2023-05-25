«Смоленскавтодор» приступил к ремонту подъездной дороги к Починку

«Смоленскавтодор» приступил к ремонту дороги к Починку. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

Дорога ведет в районный центр от трассы Р-120 в районе населенного пункта Прудки. По информации профильного департамента, на объекте ремонта заменят асфальт, укрепят обочины, установят новые дорожные знаки.

Отметим, что в 2023 году в Починковском районе также запланирован ремонт дорог «Обход г. Починок» (протяженность объекта 7,5 км) и Прудки-Монастырщина (12,06 км в Починковском районе, работы уже начались).

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