25 мая в Смоленской области потеплеет до +26. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В четверг, 25 мая, на территории Смоленской области будет переменно облачно. Местами пройдёт небольшой кратковременный дождь.

Температура воздуха по области: +21°C…+26°C.

В Смоленске: +23°C…+25°C.

Ветер прогнозируется прохладный и умеренный. Атмосферное давление 741 мм рт. столба, будет слабо расти.

Читай также:

Новый сезон фестивалей «Арт-Маяковский» стартует в Смоленске 27 мая. Об этом сообщил глава города Андрей Борисов на своей странице в социальной сети.