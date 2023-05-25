25 мая в Смоленской области потеплеет до +26.
Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В четверг, 25 мая, на территории Смоленской области будет переменно облачно. Местами пройдёт небольшой кратковременный дождь.
Температура воздуха по области: +21°C…+26°C.
В Смоленске: +23°C…+25°C.
Ветер прогнозируется прохладный и умеренный. Атмосферное давление 741 мм рт. столба, будет слабо расти.
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