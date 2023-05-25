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НовостиОбщество25 мая 2023 6:12

25 мая в Смоленской области потеплеет до +26

По прогнозам синоптиков, возможен кратковременный дождь
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
25 мая в Смоленской области потеплеет до +26.

25 мая в Смоленской области потеплеет до +26.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В четверг, 25 мая, на территории Смоленской области будет переменно облачно. Местами пройдёт небольшой кратковременный дождь.

Температура воздуха по области: +21°C…+26°C.

В Смоленске: +23°C…+25°C.

Ветер прогнозируется прохладный и умеренный. Атмосферное давление 741 мм рт. столба, будет слабо расти.

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