В Смоленске сменился директор авиационного завода. Фото: пресс-служба администрации города.

Сергей Дацко, ранее возглавлявший Дубненский машиностроительный завод, назначен новым директором авиационного завода. К новой должности он приступил 24 мая.

Ранее занимавший место генерального директора Андрей Топорков отправится на более высокую должность в госкорпорации «Тактическое ракетное вооружение».

Ранее «КП» писала, что вице-губернатор Смоленской области Станислав Дзасохов переходит на работу в Правительство ДНР. Он неоднократно посещал новые территории, привозил бойцам гуманитарную помощь от смолян.