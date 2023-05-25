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НовостиОбщество25 мая 2023 7:48

В Смоленске сменился директор авиационного завода

Им назначен Сергей Дацко, который ранее возглавлял Дубненский машиностроительный завод
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске сменился директор авиационного завода. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске сменился директор авиационного завода. Фото: пресс-служба администрации города.

Сергей Дацко, ранее возглавлявший Дубненский машиностроительный завод, назначен новым директором авиационного завода. К новой должности он приступил 24 мая.

Ранее занимавший место генерального директора Андрей Топорков отправится на более высокую должность в госкорпорации «Тактическое ракетное вооружение».

Ранее «КП» писала, что вице-губернатор Смоленской области Станислав Дзасохов переходит на работу в Правительство ДНР. Он неоднократно посещал новые территории, привозил бойцам гуманитарную помощь от смолян.