В администрации Смоленска подвели итоги прямого эфира по уборке городских парков. Фото: пресс-служба администрации города.

Администрация Смоленска совместно с ЦУР провели прямой эфир, посвященный уборке и обслуживанию городских парков и скверов, а также неразграниченных территорий. Этой работой занимается учреждение «Зеленстрой».

В мэрии поделились краткими итогами трансляции:

Для текущего содержания в каждом районе города созданы специальные территориальные подразделения. В настоящее время продолжается набор сотрудников, закупка специализированной техники.

Скверы и парки убираются в особом режиме в соответствии с интенсивностью

потока пешеходов и отдыхающих. В центральной части города работы ведутся в ежедневном режиме. После разработки логистики графики уборки на незакрепленных территориях будут размещены в сети.

Усилена работа по содержанию городских кладбищ. Численность бригады увеличилась с 5 до 15 человек, рабочие занимаются покосом травы, ликвидацией стихийных свалок, спилом аварийных деревьев и приведением в порядок общих территорий.

Специалисты-агрономы начали плановые обследования деревьев, в первую очередь, со скверов и парков.

Будет проведена инвентаризация всех территорий города. Для дальнейших мероприятий по приведению их в надлежащее состояние планируется пересчитать все элементы благоустройства, малые архитектурные формы, зеленые насаждения.

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