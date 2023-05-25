В Смоленске планируют благоустроить улицу Октябрьской революции. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

На прямом эфире городской администрации и ЦУР были озвучены планы на благоустройство улицы Октябрьской революции. Крупнейшая пешеходная зона начинается от Пржевальского и заканчивается за улицей Кирова. Благоустройство запланировано, в первую очередь, на участке в сторону улицы Спортивной.

В настоящее время проводятся необходимые топографические съемки, чтобы определить объем работ. В последующем смолянам будет представлено несколько вариантов концепции благоустройства всей пешеходной зоны.

Ранее «КП» писала, что в администрации Смоленска подвели итоги прямого эфира по уборке городских парков. Работой в этом направлении занимается муниципальное учреждение «Зеленстрой».