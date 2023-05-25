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НовостиОбщество25 мая 2023 13:15

В Смоленске планируют благоустроить улицу Октябрьской революции

Смолянам представят несколько вариантов концепции благоустройства всей пешеходной зоны
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске планируют благоустроить улицу Октябрьской революции.

В Смоленске планируют благоустроить улицу Октябрьской революции.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

На прямом эфире городской администрации и ЦУР были озвучены планы на благоустройство улицы Октябрьской революции. Крупнейшая пешеходная зона начинается от Пржевальского и заканчивается за улицей Кирова. Благоустройство запланировано, в первую очередь, на участке в сторону улицы Спортивной.

В настоящее время проводятся необходимые топографические съемки, чтобы определить объем работ. В последующем смолянам будет представлено несколько вариантов концепции благоустройства всей пешеходной зоны.

Ранее «КП» писала, что в администрации Смоленска подвели итоги прямого эфира по уборке городских парков. Работой в этом направлении занимается муниципальное учреждение «Зеленстрой».