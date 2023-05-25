Подвесной мост обрушился в Кардымовском районе

В деревне Пищулино Кардымовского района рухнул подвесной мост. Конструкция была единственным путём связи с райцентром и стала местной достопримечательностью.

О произошедшем сообщили местные жители в социальной сети, отметив, что в деревне нет магазина, соответственно, смоляне остаются без продуктов питания. По словам автора поста, ещё одно сооружение представляет собой небольшой мост, по которому не смогут пройти пожилые люди. Другой мост находится в 4 километрах – на автобусе нужно ехать не до Кардымово, а до Льнозавода, что по цене вдвое больше.

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