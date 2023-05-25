Вместо обвалившейся стены на улице Дзержинского в Смоленске планируют высадить живую изгородь

Фото: Алёна Лавушкина. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Ранее возле дома 4 по улице Дзержинского произошло обрушение части кирпичного забора. По информации мэрии, теперь вместо стены из кирпича здесь появится живая изгородь.

К ликвидации последствий обвала на территории, граничащей со сквером Памяти Героев, подрядчик должен приступить в ближайшее время. Управление по Ленинскому району уже получило финансирование на выполнение работ.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске планируют благоустроить улицу Октябрьской революции. Смолянам представят несколько вариантов концепции благоустройства всей пешеходной зоны.