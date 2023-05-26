В Смоленске досрочно завершили ремонт тепломагистрали на улице Твардовского. Фото: ПАО «Квадра».

В областном центре досрочно завершены плановые работы на участке магистральной теплосети в районе улицы Твардовского. Участок планировалось ремонтировать до 10 июня.

При готовности оборудования МУП «Смоленсктеплосеть», теплоэнергетики готовы возобновить подачу теплоносителя на теплопункты организации и вернуть горячую воду жителям по следующим адресам:

- ул. Тенишевой, 11, 17а, 20;

- ул. Твардовского, 1, 1а, 1б, 1в, 2, 4, 5/11, 6, 6а, 6б, 10б, 10в, 12, 14, 18;

- переулок Запольный, 5;

- ул. Мира, 2; - ул. Ново-Рославльская, 4, 6;

- ул. Ковтюха, 6.

Информацию по срокам подключения горячей воды следует уточнять в МУП «Смоленсктеплосеть».

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