Смоленский митрополит встретился с главой РПЦ Патриархом Кириллом

Фото: Смоленская Епархия.

Встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с главой Смоленской митрополии митрополитом Смоленским и Дорогобужским Исидором прошла в Москве.

От лица паствы Смоленской епархии митрополит поздравил предстоятеля Русской Православной Церкви с днем Тезоименитства.

Митрополит Исидор рассказал Патриарху о прошедших в Смоленске торжествах по случаю празднования дня памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и Дня славянской письменности и культуры, а также вручил альбом с фотографиями о прошедшем празднике и икону Успения Пресвятой Богородицы.

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