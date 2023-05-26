Смоленский митрополит встретился с главой РПЦ Патриархом Кириллом

Фото: Смоленская Епархия.
Встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с главой Смоленской митрополии митрополитом Смоленским и Дорогобужским Исидором прошла в Москве.
От лица паствы Смоленской епархии митрополит поздравил предстоятеля Русской Православной Церкви с днем Тезоименитства.
Митрополит Исидор рассказал Патриарху о прошедших в Смоленске торжествах по случаю празднования дня памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и Дня славянской письменности и культуры, а также вручил альбом с фотографиями о прошедшем празднике и икону Успения Пресвятой Богородицы.
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