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НовостиОбщество26 мая 2023 10:53

В Холм-Жирковском районе построят детскую модульную поликлинику и отремонтируют дорогу к участковой больнице

Об этом стало известно в ходе рабочей поездки Василия Анохина в райцентр
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Холм-Жирковском районе построят детскую модульную поликлинику и отремонтируют дорогу к участковой больнице. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

В Холм-Жирковском районе построят детскую модульную поликлинику и отремонтируют дорогу к участковой больнице. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

Врио губернатора Василий Анохин встретился с жителями Холм-Жирковского района в ходе рабочей поездки. Первым делом глава региона посетил местную участковую больницу. В планах – проработать с Минздравом России вопрос о строительстве здесь в 2025 году детской модульной поликлиники.

Помимо этого, будет отремонтирована дорога к больнице и входная группа с созданием безбарьерной среды для маломобильных граждан.

Один из наиболее проблемных вопросов — дорогостоящий рентген-аппарат, который до сих пор не введён в эксплуатацию. Причина — нарушения, допущенные прежним руководством ЦРБ при подготовке помещения для установки этого медоборудования. Василий Анохин поручил блоку здравоохранения и заведующему больницей в кратчайшие сроки завершить ремонт помещения и к сентябрю ввести рентген-аппарат в эксплуатацию.

Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

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